Grande Fratello Vip: Codacons denuncia Mediaset per pubblicità occulta

Agenpress. Il Grande Fratello Vip finisce nuovamente nel mirino del Codacons. L’associazione ha deciso infatti di denunciare Mediaset all’Antitrust per la fattispecie di pubblicità occulta, a seguito della puntata trasmessa l’altro ieri dove è stato mostrato a più riprese il marchio di abbigliamento creato da Fabrizio Corona.

Tralasciando quanto avvenuto durante la lite in diretta tra Corona e la conduttrice Ilary Blasi, teatrino che si commenta da solo, ciò che è davvero grave, e che potrebbe realizzare un illecito punito dal nostro ordinamento, è che Mediaset abbia permesso ad un soggetto condannato dalla magistratura di sponsorizzare in diretta il proprio marchio di abbigliamento, che appariva in bella vista sulla maglia indossata da Corona ripresa più volte dalle telecamere – spiega il Codacons – Una vera e propria “pubblicità occulta” che potrebbe valere ora una salata sanzione per Mediaset, a seguito dell’esposto che domani la nostra associazione presenterà all’Antitrust.