Maullu (FI): “Juncker e Moscovici usano clava contro Italia”

Agenpress. “L’atteggiamento di Juncker e Moscovici nei riguardi del popolo italiano, dal mio punto di vista, è totalmente inaccettabile. Utilizzando la clava contro l’Italia, l’Europa ha dato il via a una lunga campagna elettorale sulla pelle degli italiani, in modo del tutto sbagliato e profondamente ingiusto.

L’Italia non può essere messa all’angolo, questo deve essere chiaro. La manovra varata dall’esecutivo può essere senz’altro migliorata, specialmente per quel che riguarda il reddito di cittadinanza. Al momento, infatti, la misura non sembra assolutamente in grado di rafforzare il tessuto imprenditoriale italiano, al Nord ma anche al Sud, dove la vocazione imprenditoriale è molto diversa da quella del settentrione. Il reddito di cittadinanza, in definitiva, addormenterà la popolazione con un sostegno che sarà in grado di assicurarle soltanto la mera sopravvivenza, niente di più”.

Lo ha affermato Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia.