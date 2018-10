Renzi: “Dicono di essere il Governo del cambiamento. Ed e vero: cambiano sempre idea”

Agenpress. Hanno fatto la campagna elettorale dicendo No Tap e oggi ammettono che ovviamente faranno la Tap.

Hanno fatto tutta la campagna elettorale dicendo No Ilva e hanno seguito nostro percorso tenendo ovviamente aperta Ilva.

Ci hanno riempito di fango per tutte le nostre scelte che adesso loro ovviamente confermano a cominciare dagli 80€. Loro dicono di essere il governo del cambiamento. Ed e vero: cambiano sempre idea. Adesso cambieranno idea anche sulla manovra e ovviamente abbasseranno il deficit. Non hanno alternative se non vogliono distruggere le finanze del Paese.



Per arrivare al potere hanno garantito tutto a tutti. Hanno vinto le elezioni promettendo cose che non potevano realizzare. Si sono presi gioco delle aspettative della gente. Il tempo è galantuomo: prima o poi lo scopriranno tutti gli italiani come oggi lo hanno scoperto i No Tap.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Renzi.