“Roma dice basta”. Migliaia in piazza contro il degrado. Raggi dimettiti

Agenpress – “Roma dice basta”, lo slogan scelto per il presidio sotto la sede del Comune guidato Virginia Raggi per protestare contro il “degrado cittadino”. I cori si alternano alla musica sulle note di “Ricominciamo”. Alla manifestazione, che non è di partito, partecipano però anche alcuni esponenti dem come la presidente del I municipio Sabrina Alfonsi che spiega: “La sindaca deve dimettersi non per reati ma per incapacità manifesta”.

“Siamo di fronte anche a un progressivo imbarbarimento psicologico perché vivere ogni giorno la lotta contro le cose che non funzionano come dovrebbero ti abbrutisce, ti frustra”, ha scritto Francesca Barzini, giornalista, una delle sei organizzatrici dell’evento. E i cittadini, per il momento, stanno rispondendo in maniera positiva al loro appello ad essere in piazza per fare qualcosa per Roma.

“Vogliamo che Roma torni a essere una Capitale: inclusiva, vivibile, accogliente, con un’idea di futuro”, spiega il comitato promotore del sit-in. L’iniziativa è nata da un appello su Facebook partito dal gruppo ‘Tutti per Roma. Roma per tutti’ che – come spiega una delle promotrici, Martina Cardelli – conta 22mila iscritti. Si tratta di un gruppo civico “formato da sei donne romane, ognuna con il suo lavoro e con la propria famiglia” che promuove “l’idea della partecipazione civica come elemento di pressione nei confronti delle istituzioni per migliorare la città”.

“Migliaia di romani si sono radunati oggi in piazza del Campidoglio per protestare giustamente contro uno stato di cose diventato intollerabile. La sporcizia, le buche, il verde abbandonato, i servizi pubblici che non funzionano. E ci fermiamo all’essenziale”, commenta Davide Bordoni, capogruppo FI in Campidoglio, sottolineando “nella manifestazione pacifica di oggi un cartello fra i tanti che dice tutto ‘Raggi una buca vi inghiottirà'”.