Tap. La rabbia dei grillini e dei No Tap. Dimettetivi, ci avete preso in giro. Venduti a Salvini

Agenpress – “Abbiamo fatto un’istruttoria per due mesi e verificato tutti gli aspetti di quell’opera e ci sono fino a venti miliardi di euro di penali da pagare, cioè più del reddito di cittadinanza e di quota cento insieme. E’ questo il problema”.

Lo ha detto Luigi Di Maio cercando di placare gli animi spiegando che il governo non aveva scelta. “Ma questo non vuol dire che abbasseremo la guardia noi staremo attentissimi a quello che succederà con quest’opera”. Tra i 5 Stelle però c’è rabbia e delusione. “Vendiamo l’anima alla Lega”.

”Avere l’energia che costerà meno a famiglie e imprese è fondamentale, quindi – sottolinea Salvini – avanti coi lavori”.

Vanno al’attacco dopo l’annuncio del governo le opposizioni. I 5 Stelle sapevano di “non poter bloccare il gasdotto, ma in Puglia ha fatto la campagna elettorale gridando NoTap, prendendo in giro i cittadini. Che dice @ale_dibattista?”, scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e deputato di Leu, rimarca: “Cari elettori del M5S, questo non è il governo del cambiamento. È il governo delle costose ed inutili grandi opere e delle promesse elettorali mancate, è il governo della Lega… davvero complimenti!!”

Anna Maria Bernini conferma: “Ora il governo non ha più scuse”. Carlo Calenda, Pd, ironizza: “La Tap è Ilva 2 la vendetta”. E da sinistra il segretario di Sel Nicola Fratoianni attacca: “Prima Sì Tav, poi Si Grandi navi e ora il Sì Tap: cari elettori del M5S, questo è il governo delle grandi opere, delle promesse elettorali mancate e della Lega”.

La stessa Barbara Lezzi ha firmato, presso il municipio di Melendugno, un documento di impegno a fermare l’opera stilato da alcuni giuristi nelle forme di un “contratto con i candidati”. Pesante, sempre, è stato l’attacco ai candidati, in primis Pd ma anche del centrodestra, che hanno ammesso la difficoltà di azzerare tutto.

Durissimo il sindaco di Melendugno, il paese dove arriverà la Tap, Marco Potì: “Così si avalla una follia ingegneristica e la distruzione di un intero territorio. Nel Salento se lo ricorderanno”».

“Questa è un’opera di fantascienza”, diceva Beppe Grillo nel settembre 2014,

“Governo delle lobbies e delle banche, vattene a casa e portati via anche quel pagliaccio di Michele Emiliano che non mantiene le promesse fatte al Salento”, tuonava la stessa Lezzi il 28 marzo 2017, quando le ruspe hanno iniziato a rimuovere gli ulivi.

Alessandro Di Battista aveva detto che “col M5s stelle al governo blocchiamo questo progetto in 15 giorni”.

Alla fine il governo ha ceduto. Il via libera all’opera a causa delle penali salatissime: “Oltre22 miliardi saltati fuori solo due mesi dopo l’arrivo al governo e l’accesso agli atti nei ministeri competenti”, viene spiegato da fonti dell’esecutivo. A quanto apprende l’Adnkronos dai vertici M5S, ci sarebbe l’impegno a migliorare la Tap con condizioni “più favorevoli” per i territori coinvolti dall’opera che sarebbero già state trattate e vedrebbero lo stanziamento di “decine e decine di milioni di euro” per le aree salentine interessate dai lavori per il gasdotto.