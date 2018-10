Zingaretti: “Il Lazio è la prima regione d’Italia per crescita del numero delle imprese”

Agenpress. “Il Lazio è la prima regione d’Italia per crescita del numero delle imprese. Un grande risultato che dimostra come una politica seria basata sul rispetto dei bilanci, su una programmazione di investimenti economici per lo sviluppo, sul corretto utilizzo dei fondi europei e sulla sinergia con le imprese rappresenti il modo migliore per far decollare l’economia di un territorio. Così si cambia”.

Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che commenta i dati diffusi da Unioncamere sulla nati-mortalità delle imprese.

“I numeri dicono che il Lazio è la prima per saldo positivo con 2.364 imprese in più in un solo trimestre, oltre 8.000 dall’inizio del 2018 e confermano la grande vitalità imprenditoriale del nostro territorio, un fuoco che vogliamo e dobbiamo continuare ad alimentare. La scelta di avviare un’impresa può maturare in molti modi, ma sicuramente rappresenta un atto di coraggio e di fiducia nel futuro, che è compito delle istituzioni supportare.

Nel Lazio negli ultimi anni abbiamo creato le migliori condizioni di contesto perché un’impresa possa non solo nascere, ma crescere e svilupparsi, favorendo così anche occupazione e benessere economico per i cittadini. I risultati danno ragione alle politiche messe in campo finora e rappresentano la spinta per affrontare le nuove sfide che ancora ci attendono”.