Antonella Cortese (Criminologa): Desirée e Pamela, se Gad Lerner parla d’odio razziale si dovrebbe riferire alla razza umana non al colore della pelle

Agenpress. La tragedia della giovane Desirée Mariottini inevitabilmente ha fatto pensare alla vicenda di Pamela Mastropietro e ai fatti di Macerata. Due storie che hanno smosso qualcosa nell’opinione pubblica, dove in entrambe due giovanissime ragazze hanno perso al vita e noi la speranza e la fiducia in un mondo che non ha pietà per l’innocenza perché non contempla fragilità da proteggere ma le denigra e degrada a debolezze spesso da punire e scontare in prima persona.

Forse Gad Lerner con il suo tweet si aspettava una risposta politica o a suo modo, poco opportuno, voleva far politica ma sbagliare l’accento su questioni così delicate stravolge il senso e il significato di ogni cosa. Se Lerner pone l’accento sui problemi di droga e familiari di queste giovani vite, ciò non ha nessuna attinenza con la fine che gli è toccata in sorte.

Con Pamela e Desirée abbiamo perso tanto, forse abbiamo già perso tutto, se Gad Lerner si prodiga per combattere l’odio razziale suggerisco una visione più ampia, perché la razza è umana e l’odio verso questa unica razza comincia ad essere troppo. Serve, silenzio, rispetto e capire che non si può andare avanti così.

Dichiara in una nota la criminologa Antonella Cortese.

Di seguito il tweet di Gad Learner

Dopo # PamelaMastropietro guardiamo attoniti la vita e la morte di # DesireeMariottini: dipendente da eroina, figlia di spacciatore italiano e madre quindicenne, vittima di pusher immigrati. Vicende tragiche che dovrebbero suggerirci qualcosa di più e di diverso dall’odio razziale