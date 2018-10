Giorgia Meloni: “In Italia la legge non vieta di mangiare carne di cane e gatto”

Agenpress. Incredibile ma in Italia la legge non vieta di mangiare carne di cane e gatto. Una mostruosità alla quale Fratelli d’Italia vuole mettere fine con la proposta di legge che ha presentato in Parlamento per introdurre il divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto, con la reclusione da quattro mesi a un anno di carcere.

Una proposta di buon senso che tutela gli animali da affezione e che speriamo sia sostenuta anche dalle altre forze politiche.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia.