Marco Cappato: “E’ un’altra vittoria di Fabo e della nonviolenza. Noi andiamo avanti con la disobbedienza civile”

Agenpress. Il pronunciamento della Corte Costituzionale dà un anno di tempo al Parlamento per fare ciò che chiedevamo da 5 anni. E’ un risultato straordinario, arrivato grazie al coraggio di Fabiano Antoniani e alla fiducia che Carmen e Valeria mi hanno dato per la mia azione di disobbedienza civile – dichiara Marco Cappato Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e promotore della campagna EutanaSIA legale – .

E’ dunque di fatto un successo -un altro, dopo la vittoria sul biotestamento!- di Fabo e della nonviolenza, oltre che delle tante persone malate che, iniziando da Luca Coscioni e Piergiorgio Welby e finendo con Dominique Velati e Davide Trentini, in questi 15 anni hanno dato corpo alle proprie speranze di libertà.



Ora il Parlamento ha la strada spianata per affrontare finalmente il tema, e per discutere la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per l’eutanasia legale, come sta accadendo nel Parlamento spagnolo.



Ringrazio Filomena Gallo e gli altri avvocati – Francesco Di Paola, Vittorio Manes e Massimo Rossi insieme all’intero collegio giuridico con Irene Pellizzone, Stefano Bissaro, Gian Domenico Caiazza e Rocco Berardo– che mi hanno assistito per il loro prezioso lavoro, che non è stato vano e produrrà presto frutti di nuove libertà nel nostro Paese.

L’altro appuntamento sarà l’udienza del 12 novembre a Massa nei confronti di Mina Welby e miei per la morte di Davide Trentini. La nostra di disobbedienza civile, condotta con Mina Welby e Gustavo Fraticelli, continua – conclude Cappato -.