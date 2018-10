No Tap. Bruciano le bandiere del M5S e strappano le schede elettorali

Agenpress – I manifestanti No Tap si sono radunati a San Foca di Melendugno per il sit-in contro la realizzazione del gasdotto che porterà il gas in Italia dall’Azerbaigian

“Questa terra non è in vendita, dimettetevi“. E protestano anche contro il Movimento 5 Stelle, che le promesse per bloccare il cantiere le ha tradite.

I grillini strappano le schede elettorali, ma bruciano anche il manifesto con i volti dei parlamentari di cui chiedono le dimissioni, e anche una bandiera del Movimento 5 Stelle.

I vertici M5S cercano di placare lo scontro contenere la rivolta della base pentastellata. Luigi Di Maio assicura “non mollo, gli italiani sono con me”. Del resto sul capo politico del M5S nonché ministro dello Sviluppo Economico, impegnato in un tour un Sicilia, piovono le accuse, cui il vicepremier risponde: “Le carte un ministro le legge solo quando diventa tale, e a noi del M5S non hanno mai fatto leggere niente”. Una posizione che confligge con quelle dei parlamentari che ieri sosteneva il contrario, ovvero che le carte erano disponibili e che dimostravano chiaramente che mancando un contratto con lo Stato, non ci sono penali di sorta.

“Abbiamo portato avanti un’istruttoria, fatto l’analisi costi-benefici ed esaminato tutti i documenti ma l’opera è stata blindata ad arte dai partiti che hanno sottoscritto gli accordi”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, che precisa: “Gli altri con quei 20 miliardi si sono assicurati che venisse realizzata anche con la loro sconfitta: è il lascito della vecchia politica. Noi daremo la massima attenzione alle comunità locali”.

“Per bloccare Tap basta la volontà politica e far prevalere le volontà del territorio. Il contratto non esiste e ce lo ha detto lo stesso ministero dello Sviuluppo di Di Maio”. Che poi infierisce sulla competizione interna al M5S tra ala moderata e quella più barricadera, nonché sulla debolezza che la componente gialla del governo dimostra su vari fronti, dalla “pace fiscale” ai condoni per Ischia e fino decreto sicurezza, dice di microfoni di RaiNews il sindaco di Meledugno, Marco Potti.

“Il rapporto tra il cittadino elettore e i propri politici eletti del M5S si è incrinato in modo incredibile. Di Battista in campagna elettorale era in questa piazza e su questa panchina diceva che avrebbe chiuso Tap in quindici giorni. Ma ci vuole coraggio in politica, e non tutti lo hanno”. “Salvini – dice – per mantenere le promesse fatte ai suoi elettori se ne frega e porta avanti le sue idee, con cui non sono d’accordo, anche quando ci sono delle vite umane a rischio. La parte gialla del governo, invece, sta perdendo tutto quello che ha guadagnato in sei anni di battaglia con i cittadini”