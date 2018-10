On. Roberto Pella (FI), “Domani alla Camera dei Deputati 50esimo alluvione biellese nel ricordo e nell’impegno”

Agenpress. “L’alluvione di sabato 2 novembre 1968 fu uno degli eventi più drammatici della storia del Biellese, causando la devastazione di tutto il territorio, con particolare violenza distruttiva nelle valli dello Strona, del Quargnasca e del Sessera.

L’economia Biellese fu duramente colpita dall’evento calamitoso; molte le aziende, specie del settore tessile e agricolo, che subirono ingenti danni. L’alluvione del 1968 fu certamente un dramma di straordinaria portata, tuttavia fino a oggi identificato dai residenti come “l’alluvione dimenticata”, giacché quasi mai ricordata: di qui il senso dell’iniziativa organizzata alla Camera dei Deputati, domani 29 ottobre, per ricordare e per esprimere forte il senso di responsabilità che istituzioni di ogni livello devono dimostrare nei confronti di tragedie di questa portata, purtroppo sempre più frequenti negli ultimi anni in Italia”, sostiene Roberto Pella Deputato Forza Italia.

“Sul fronte dell’impegno, grazie al lavoro congiunto con Confindustria e Unione Industriale Biellese oltre che con il supporto di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, illustreremo una proposta di ddl su ‘Disposizioni generali in materia di interventi di ricostruzione e rilancio produttivo a seguito di calamità naturali, nonché deleghe al Governo per la disciplina della concessione di contributi per il ristoro dei danni e dell’istituzione di zone franche urbane nei territori colpiti’, che ho depositato all’esame della Camera lo scorso 22 ottobre.”

E conclude: “Anche in questi giorni di allerta maltempo, in cui aumentano le precipitazioni sul Piemonte, a far preoccupare è l’intenso flusso di pioggia e vento che si sta abbattendo nelle zone di Verbania, Biella e Vercelli. Le condizioni di maltempo sembrano destinate a continuare anche nei prossimi giorni, speriamo senza causare danni a imprese e famiglie e senza creare disagi alla viabilità.

Il territorio del nostro Paese ha subito, negli ultimi decenni, un’evoluzione che lo ha reso sempre più fragile, e come tale va preservato con azioni di prevenzione del rischio strutturali e durature. Tuttavia – e lo testimonia l’intenso lavoro di questi giorni con il Decreto Genova – in caso di evento calamitoso é indispensabile poter disporre di quella ‘cassetta degli attrezzi’, base unica di riferimento e quadro normativo omogeneo in grado di garantire, fin dall’immediatezza dell’accaduto, risposte e strumenti rispetto alle esigenze di ricostruzione e ripresa economico-sociale dei territori colpiti.”