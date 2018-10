Pittsburgh, Alessandro Bertoldi (Alleanza per Israele): Rafforzare misure di sicurezza sinagoghe italiane

Agenpress. “Ieri un terrorista fanatico è entrato nella sinagoga di Pittsburgh durante Shabbat gridando “gli ebrei devono morire” e facendo una vera strage, il quale bilancio delle vittime secondo i media è ora di 11 persone, ma potrebbe salire ancora.

In questa triste giornata, a poche settimane dal triste ricordo del rastrellamento del Ghetto ebraico di Roma, ancora un grave episodio di antisemitismo che ci avverte in maniera chiara che la guardia non può essere abbassata, che l’odio contro gli ebrei ed Israele nel mondo non si è estinto, ma purtroppo è ancora latente nella nostra società.

Il mio più accorato appello al Ministro degli Interni, Sen. Matteo Salvini, e al Governo italiano è quello di disporre l’immediata aumento delle misure di sicurezza previste in difesa delle sinagoghe e delle Comunità ebraiche italiane, affinché attacchi ai fratelli ebrei nel nostro Paese non siano possibili. I nostri sentimenti di cordoglio alla Comunità ebraica internazionale per il vile attacco subito quest’oggi.”

Così in una nota Alessandro Bertoldi, presidente di Alleanza per Israele.