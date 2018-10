Tap, Maullu (FI): “È prima vera sconfitta per M5S”

Agenpress. “Con la vicenda legata al Tap, si è consumato il primo, autentico fallimento dei Cinque Stelle e della loro assurda cultura del “No”, che si è dissolta istantaneamente al primo contatto con la realtà. Per i Cinque Stelle si tratta della prima sconfitta, ma siamo certi che si sia soltanto all’inizio.

L’inconsistenza del loro progetto politico, nel lungo periodo, emergerà anche altrove, in settori cruciali come il lavoro o la politica d’impresa, smascherando definitivamente l’assurdo bluff grillino. La prossima figuraccia, già annunciata, sarà quella relativa alla Tav, che Di Maio minaccia di bloccare soltanto per compensare il fallimento grillino nella Tap. Ma le grandi opere e le infrastrutture strategiche non possono essere fermate, perché rappresentano l’unico volano per la crescita e lo sviluppo del Paese. Di Maio e i suoi seguaci, evidentemente, non lo capiranno mai”.

Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia.