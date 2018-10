Indonesia. Un aereo della Lion Air precipita in mare con 188 persone a bordo

Agenpress – Un aereo della compagnia indonesiana Lion Air è caduto in mare con circa 190 persone a bordo. I contatti con il velivolo erano stati persi poco dopo il decollo da Giacarta. La tv indonesiana ha trasmesso immagini di una lunga chiazza di benzina nella zona in cui l’aereo è precipitato e un campo di detriti in mare.

L’aereo sarebbe precipitato in acque profonde tra i 30 e i 35 metri, dove è in azione una squadra di sommozzatori per cercare di localizzare i resti dell’aereo. La tragedia è avvenuta non lontano da una struttura offshore del gruppo petrolifero statale Pertamina. Al momento non è possibile confermare se ci siano sopravvissuti, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il capo dell’agenzia indonesiana, Muhmmad Syaugi. “Speriamo, preghiamo, ma non possiamo confermare”, ha aggiunto il funzionario.

Il pilota del Boeing 737 aveva chiesto alla torre di controllo di poter fare ritorno all’aeroporto di Giacarta a causa di un guasto tecnico non precisato. Lo ha riferito l’amministratore delegato della compagnia, Edward Sirait. “Il nostro pilota ha operato secondo le procedure e quando ha visto un problema ha chiesto di tornare alla base, ma sappiamo come è finita”, ha detto Sirait, aggiungendo che l’aereo aveva avuto un problema tecnico che era stato risolto prima del volo fatale. Il ministero dei trasporti indonesiano ha dichiarato che l’aereo si è schiantato 13 minuti dopo il decollo dalla capitale, avvenuto verso le 6:20. I dati del sito di monitoraggio aereo Flight Aware mostrano che il velivolo aveva raggiunto un’altitudine di soli 5.200 piedi (1.580 metri).

L’agenzia indonesiana per la gestione dei disastri Bnpb ha pubblicato su Twitter foto di detriti tra cui smartphone, libri, borse e parti della fusoliera dell’aereo raccolti dalle navi di ricerca e soccorso che si sono riversate nell’area. E’ stato inoltre specificato che sul volo c’erano 181 passeggeri, tra cui tre bambini, e sette membri dell’equipaggio.

“L’aereo si è schiantato nell’acqua a circa 30-40 metri di profondità” ha detto un portavoce dell’Agenzia incaricata delle ricerche. “Stiamo ancora cercando i resti dell’apparecchio”. L’aereo aveva richiesto alla Torre di controllo di poter tornare indietro a Giacarta, poco prima che si interrompessero i contatti verso le 6:30 (00:30 in Italia). Il volo era diretto a Pangkal Pinang, una città nell’isola di Bangka, al largo di Sumatra.

Il sito di monitoraggio aereo Flightradar24 ha fatto sapere che il Boeing 737 Max 8 della Lion Air era nuovo ed era stato utilizzato solo per un paio di mesi. Il velivolo era stato registrato come PK-LQP e consegnato ad agosto. Il portavoce del Boeing, Paul Lewis, afferma che la società sta “monitorando attentamente la situazione” ma non ha fornito dettagli sull’aeromobile in questione.

Il ministero dei Trasporti indonesiano ha dichiarato che l’aereo si è schiantato 13 minuti dopo il decollo dalla capitale, avvenuto verso le 6:20. I dati del sito di monitoraggio aereo FlightAware mostrano che il velivolo aveva raggiunto un’altitudine di soli 5.200 piedi (1.580 metri). Si tratta del peggior disastro aereo in Indonesia da quando un volo AirAsia da Surabaya a Singapore precipitò in mare nel dicembre 2014, uccidendo tutti i 162 a bordo. Le compagnie aeree indonesiane erano state escluse nel 2007 dalle rotte verso l’Europa a causa di problemi di sicurezza, anche se a molte è stato permesso di riprendere i servizi nel decennio successivo. Il divieto è stato completamente revocato nel giugno di quest’anno.

L’amministratore delegato della LionAir, Edward Sait, ha reso noto che l’aereo era stato controllato domenica notte per un problema tecnico. Lo riporta il quotidiano britannico Guardian. Il velivolo, un Boeing 737 Max 8, era in viaggio da Denpasara Giacarta il giorno prima della tragedia quando i piloti hanno scoperto il problema. L’aereo è stato poi controllato dai tecnici – che hanno dato il disco verde, ha sottolineato Sait – ed è decollato stamane alla volta di Pangkal Pinan, la principale città sull’isola di Bangka, dove però non è mai arrivato. La compagnia aerea privata indonesiana ha assicurato che il velivolo aveva superato tutti i controlli e ha riferito che il pilota e il co-pilota avevano alle spalle 11mila ore di volo.