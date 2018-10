Prestigiacomo (FI): Violenza Donne, non basta inasprire ulteriormente le pene, pensare a maggior controllo sul territorio

Agenpress. A pochi giorni di distanza dall’orribile delitto di Desirèe la violenza sulle donne non sembra placarsi. A Rimini due giorni fa violenza di un pakistano ai danni di una studentessa di 23 anni.

Oggi a Cologna in Veneto altra studentessa rapinata e violentata da un marocchino senza fissa dimora. E’ l’assurdo prezzo che tante giovani donne debbono pagare per una società diventata molto meno sicura e alle prese con soggetti che non si fermano davanti a niente e che in tantissimi casi non provano alcun rimorso né vergogna per il loro vile comportamento.

Non basta inasprire ulteriormente le pene bisogna forse pensare ad un maggior controllo sul territorio nelle tante zone d’ombra dove questi delinquenti si fanno forti spacciando e rubando e in molti casi immigrati irregolari il cui rimpatrio deve essere immediato.

Lo afferma Stefania Prestigiacomo (Forza Italia)