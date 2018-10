Roma. Il maltempo e le raffiche di vento buttano giù parecchi alberi

Agenpress – Forti raffiche di vento a Roma stanno provocando diversi disagi nella Capitale, dove ancora non si registrano abbondanti precipitazioni. Segnalazioni di alberi e rami caduti arrivano da più parti della città. Nelle foto inviate da un nostro lettore si vede un grosso albero caduto su alcune auto in sosta e sul terrazzo di un palazzo storico in via Nicotera, vicino a Piazza Mazzini a Roma.

Un grande platano è caduto in Viale degli Ammiragli, non lontano dalla stazione Cipro della Metro A distruggendo una Smart parcheggiata e ostruendo il transito delle autovetture. E’ stata inoltre sospesa la circolazione sulla tratta Piramide-Laurentina della metro B di Roma sempre a causa della presenza di rami d’albero sulla linea all’altezza della stazione Marconi. In via della Tecnica all’Eur un albero è caduto su un’auto in sosta, fortunatamente senza provocare feriti. Rami e alberi in strada anche a via Pannonia a San Giovanni e su via di Brava. Per rimuovere i rami precipitati sull’asfalto sono state chiuse al traffico una corsia di via di Porta Maggiore come anche via Milano, nel centro storico.

In via dello Scalo di San Lorenzo direzione Porta Maggiore un albero si è schiantato su due auto parcheggiate. Problemi anche sulla strada che porta al parcheggio della fermata della metropolitana Arco di Travertino, dove si viaggia su una sola corsia sempre per un albero caduto. Alcune vie, come viale delle Milizie e viale Carlo Felice sono state chiuse al traffico per lo stesso motivo.