Souad Sbai (Centro Studi Averroè): Desirée, colpevoli paghino duramente ma sicurezza cittadini deve avere la precedenza su tutto

Agenpress. Inaccettabile che in una città come Roma vi siano delle zone franche dove accade di tutto come appunto via dei Lucani dove la povera ragazzina è stata violentata e uccisa in modo tanto barbaro. I colpevoli mi auguro paghino duramente per quello che hanno commesso, delinquenti senza rimorso.

Immigrati senza permesso di soggiorno e questo particolare ha una rilevanza enorme perché non è possibile che questo Paese sia alla mercé di clandestini che operano nella criminalità spacciando droga e usando violenza. Come sono entrati ? come possono circolare impuniti ?

Subito inasprire i controlli, impedire ingressi irregolari, monitorare l territorio, bonificare le zone a rischio come baraccopoli e campi abusivi. E’ un grosso problema ma la sicurezza dei cittadini deve avere la precedenza su tutto.

Così in una nota Souad Sbai ex parlamentare e presidente del Centro Studi Averroè.