Tav. Gelmini (FI). M5S vuole far pagare al Paese il prezzo della sua inateguatezza

Agenpress – “Il Movimento 5 stelle, dopo aver preso in giro gli elettori pugliesi su Ilva e Tap, adesso vuole far pagare a Torino, al Piemonte, all’intero Paese il prezzo avvelenato della sua inadeguatezza. I grillini non hanno alcuna visione strategica di futuro, il loro è un ‘no’ a prescindere. Dopo aver raccontato bugie in campagna elettorale adesso vogliono provare a lavarsi la coscienza imponendo lo stop alla Tav Torino-Lione.

Oggi a Torino le organizzazioni datoriali e sindacali (che rappresentano centinaia di migliaia di lavoratori) hanno manifestato la loro ferma contrarietà all’ipotesi che possano essere fermati i lavori dell’alta velocità.

La maggioranza in Consiglio comunale, guidata da Chiara Appendino, sorda ad ogni tipo di confronto, vuole inspiegabilmente colpire Torino e fermare una infrastruttura strategica per lo sviluppo economico di una fetta importante di Paese.

La comunità torinese e piemontese non condivide questa scelta scellerata e autolesionista. L’amministrazione del Movimento 5 stelle non può condannare una città intera all’oscurantismo e alla decrescita per mero calcolo politico. Se il sindaco non è in grado di difendere la propria collettività abbia il coraggio di dimettersi”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.