Tav, Rosso (FI): Appendino condanna al Reddito di Cittadinanza migliaia di torinesi

Agenpress.”Comprendo che il Movimento Cinque Stelle stia pensando seriamente di spostare il fuso orario da Roma al Tunnel del Brennero, in onore del ministro Toninelli; resto però esterrefatto che un sindaco, per quanto legato al suo partito, sposi una linea tanto masochista e che getterà il capoluogo torinese in un blackout economico totale.

Gli ideologi grillini hanno un bel coraggio a continuare a perorare la teoria della decrescita felice. Non basterebbero 60 miliardi di euro di Manovra per coprire la domanda di reddito di cittadinanza che si genererà a seguito della decisione di bloccare il cantiere TAV.

Diventeremo da città più cassaintegrata d’Italia a città con più richieste di rendita di povertà d’Europa”. Ad affermarlo il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, componente della Commissione Trasporti a Montecitorio.

Conclude Rosso: “Ormai Appendino ha abdicato al suo ruolo di sindaco di tutti i cittadini per ergersi a paladina dell’elettorato grillino che vorrei ricordarle a Torino ormai rappresenta uno stiracchiato 20 per cento; se non meno. Il Piemonte e il Nord Italia sono ostaggio di un partito che ha un unico punto nel programma: smontare quanto fatto da chi li ha preceduti, purtroppo anche ciò che funzionava. Rottama tanto per rottamare e accontentare il rancore di piccole minoranze organizzate come i No Tav.

Personalmente presenterò un esposto alla Corte dei Conti visto che l’analisi costi-benefici, commissionata dal ministro Toninelli, dopo il degenerare degli eventi che porterà il Comune di Torino a sposare la linea oltranzista no Tav, è stata un incredibile spreco di soldi pubblici. Un teatrino, una farsa messa in piedi per scaricare su dei pseudo tecnici, militanti, la decisione di stoppare un’opera sgradita a qualche migliaio di loro simpatizzanti. Almeno questo studio se lo paghino la Casaleggio Srl e Grillo, non gli italiani”.