Torino. Consiglio comunale approva odg stop Tav: 23 sì e 2 no. Espulso Fassino e i consiglieri PD

Agenpress – Il Consiglio comunale di Torino, con 23 voti favorevoli e 2 contrari, ha approvato l’ordine del giorno M5s che esprime contrarietà alla Tav e chiede di sospendere l’opera in attesa dei risultati dell’analisi costi/benefici. “La Giunta comunale è favorevole a questo atto”, ha detto l’assessore all’Ambiente Alberto Unia. “L’atto – ha sottolineato – dice solo che abbiamo bisogno di dati e di sapere se c’è una sostenibilità economica dell’opera”.

Ci sono stati momenti di tensione, urla, liti. La polizia ha bloccato gli accessi a Palazzo civico. Poi, dopo un incontro fra i rappresentanti delle imprese e i capigruppo, è subito saltata la seduta del Consiglio Comunale. Tutti i consiglieri del Pd, Moderati e Cantiere Civico, sono stati espulsi dall’aula e accompagnati via dai vigili, compreso Piero Fassino. “Dire no al Tav è farsi tagliare fuori – ha detto l’ex sindaco dopo essere stato espulso – l’assenza della sindaca è un fatto grave, vuol dire avere una grande coda di paglia”.

“Quanto approvato oggi dal Consiglio Comunale di Torino è un oltraggio al futuro della città, delle imprese, dei lavoratori. Un colpo basso per il territorio e per le sue speranze di ripresa”. Così i presidenti delle 11 associazioni d’impresa di Torino e i sindacati edili hanno commentato l’approvazione dell’ordine del giorno che chiede la sospensione dei lavori per la Tav. “Non possiamo stare a guardare la distruzione del nostro futuro di cittadini. Presto vi saranno altre iniziative di lotta”, annunciano.

“Oggi è un giorno segnato da questa decisione incomprensibile, masochista dei 5 Stelle a Torino sulla Tav”, ha commentato Matteo Renzi, senatore ed ex segretario del Pd, a proposito dell’ordine del giorno per lo stop alla Tav votato in Consiglio comunale a Torino. “Siamo in presenza di una forza politica che continua a fare del male all’Italia e a farsi del male, lo abbiamo visto praticamente su tutte le partite delle infrastrutture sul nostro territorio nazionale”.