Antonella Cortese (Criminologa): Violenza Donne, niente carcere per lo stupratore

Agenpress. A volte le decisioni dei magistrati restano incomprensibili come in questo caso. Un gambiano di 26 anni tra l’altro mediatore culturale in un centro di accoglienza a Ragusa nel maggio scorso ha violentato una richiedente asilo nel centro minacciandola di morte se avesse parlato e infine l’ha pestata a sangue quando la poveretta si è difesa minacciando di denunciarlo.

Ma per lui, non si sono aperte le porte di nessun carcere, e nemmeno i domiciliari, ma è stato deciso solo il divieto di avvicinamento alla vittima e l’obbligo di dimora nel comune della provincia di Ragusa in cui abita.

Una notizia che ha fatto indignare i cittadini e le forze dell’ordine. Si parla tanto di voler combattere la violenza sulle donne poi arrivano queste decisioni che pur rispettandole non sembrano conformi ai fatti e soprattutto non costituiscono un valido esempio per la comunità.

Così in una nota la criminologa Antonella Cortese.