Cerved: in nove mesi risultati in crescita. De Bernardis nuovo ad

Agenpress. Cerved Group ha chiuso il periodo gennaio-settembre 2018 con un utile netto adjusted (al netto di oneri e proventi non ricorrenti) pari a 72 milioni di euro, in rialzo del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2017. I ricavi sono stati di 323,6 milioni di euro (+12,1%), l’ebitda adjusted è arrivato a 145,4 milioni (+10,1%), con una incidenza sui ricavi del 44,9%. L’operating cash flow del gruppo al 30 settembre 2018 ammonta a 107,8 milioni di euro (+8,9%), con l’indebitamento finanziario netto consolidato a 542,7 milioni di euro, pari a 2,7x l’ebitda adjusted degli ultimi 12 mesi.

La società ha nominato nuovo amministratore delegato Gianandrea De Bernardis, che è anche vice presidente. Con le dimissioni da amministratore delegato e di consigliere di Marco Nespoli, è stato cooptato in consiglio Paolo Chiaverini, che ricopre la carica di chief operating officer di Cerved Group.

Marco Nespolo, amministratore delegato uscente:”Vorrei ringraziare il cda, i dipendenti, gli azionisti di Cerved per la loro fiducia e il supporto dimostrato in questi anni stimolanti e ricchi di soddisfazione per il gruppo. Lasciare Cerved è stata una decisione sofferta. Continuo a credere in Cerved e nel suo potenziale e sono convinto che Cerved continuerà a eccellere in futuro”.

Gianandrea De Bernardis, nuovo amministratore delegato: “Sono molto lieto di riprendere le redini di un gruppo che ho visto nascere nel 2009 e che ho guidato fino al 2016. Il gruppo ha una solida situazione patrimoniale e ciò ci permette di proseguire il programma di buyback e di finanziare eventuali operazioni di acquisizione”.