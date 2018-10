Conte: “Della visita in India porto con me il sorriso, l’accoglienza, l’intraprendenza e la voglia di fare di un popolo”

Agenpress. A questo viaggio ho potuto dedicare solo poche ore, rispetto a quelle originariamente previste, ma calorose e molto produttive. Della visita in India porto con me il sorriso, l’accoglienza, l’intraprendenza e la voglia di fare di un popolo che negli ultimi anni, con grande ambizione e dignità, è in grande crescita.

Ho incontrato il primo ministro Narendra Modi, il giorno in cui ricorre il settantesimo anniversario delle nostre relazioni diplomatiche. Italia e India rappresentano due Paesi in cui il rispetto dei diritti umani e le condizioni di vita dignitose per i cittadini sono valori condivisi.