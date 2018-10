Domenico De Masi: “Siamo in un momento pre-fascista, non è la situazione del 1922 ma del 1919″

Agenpress – “E’ un momento pre-fascista. Ci sono tutti gli elementi del pre-fascismo. Abbiamo al governo due partiti molto diversi tra loro, uno di questi ha un programma pre-fascista: allarme al Paese, razzismo, fiducia assoluta in uno Stato forte che risolverebbe tutti i problemi. Non è la situazione del 1922, ovvero della marcia su Roma, ma del 1919. In questo momento ci sono decine di latitanti della mafia, della camorra e della ‘ndrangheta, e il ministro degli interni convoglia tutta la sua forza sugli immigrati che stanno su un gommone e non trova neanche un latitante della mafia. Uno Stato forte è quello che trova i latitanti, che arresta gli spacciatori che affollano le nostre città. Il Pd ha regalato su un piatto d’argento l’Italia a Salvini rifiutando l’alleanza con il M5S”.

Lo ha dettoDomenico De Masi, sociologo, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

“I cittadini invocano quello che i mass media gli fanno invocare –ha dichiarato De Masi-. L’opinione pubblica è totalmente condizionata dai media. I media sono monopolizzati da una quindicina di persone, che hanno il potere immenso di intrattenere il Paese per ore. Il cittadino per smarcarsi da quelle notizie dovrebbe essere molto colto, ma noi abbiamo una percentuale di laureati simile a quella del Camerun”.