GROSSETO. Maremma devastata dal maltempo, Forza Italia: «Vicini a famiglie e imprese danneggiate, si richieda lo stato di calamità»

Agenpress – Vicini a famiglie e imprese danneggiate dall’evento meteo che ieri ha flagellato anche Grosseto e la Maremma. Come Forza Italia ciascuno di noi, nel proprio segmento di competenza, è pronto a iniziative a tutela dei cittadini purtroppo non nuovi a episodi naturali avversi di questo tipo»: parlano come un sol uomo, da casa Forza Italia, nell’interesse di Grosseto e della sua provincia che ha riportato pesanti danni a seguito del maltempo di ieri. Così, mentre il coordinatore provinciale del partito Sandro Marrini, che è anche capogruppo azzurro al Comune di Follonica, tiene le fila delle maggiori urgenze sul territorio, da Firenze il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti invita la Regione a richiedere per quanto accaduto ieri lo stato di calamità. Da Roma invece i parlamentari maremmani sono pronti a interessare della situazione venutasi a creare in Maremma i due rami dell’assemblea legislativa con il senatore Roberto Berardi a Palazzo Madama e l’onorevole Elisabetta Ripani a Montecitorio.

«La questione Grosseto deve essere al centro delle politiche di sostegno a seguito di eventi calamitosi come quello di ieri e in parte, ancora, di oggi», dicono. «Purtroppo la Maremma non fa in tempo a rialzarsi da un’alluvione che arriva la tromba d’aria, seguita da incendi più o meno dolosi, da periodi siccitosi che riducono allo stremo l’ambiente e le attività ad esso correlate… tutto il sistema di vite e di economie della provincia rischia di rimanere compromesso. Per questo – concludono Marrini, Marchetti, Berardi e Ripani – siamo pronti ad azioni congiunte e di filiera politica a sostegno del territorio».