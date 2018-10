Incidente 118. Ministro Giulia Grillo: cordoglio per la tragica perdita della volontaria del soccorso

Agenpress. “Esprimo profondo cordoglio alla famiglia della milite dell’Assistenza pubblica Borgotaro-Albareto, Angela Bozzia, deceduta nel tragico incidente che questa mattina ha coinvolto un’ambulanza, un’auto medica e un Tir, lungo la via Emilia Ovest.

Seguo con apprensione l’evolversi della prognosi del collega medico, che è ancora ricoverato in rianimazione e degli altri feriti. A tutti loro la vicinanza del ministro della Salute e, idealmente, di tutto il Servizio sanitario nazionale.

Non dobbiamo dimenticare che medici, infermieri e tutti gli operatori della sanità ogni giorno sono esposti a incidenti sul lavoro, a volte con esiti invalidanti, o come in questo caso mortali. E poi ci sono i volontari, valorosi e generosi cittadini che ogni giorno si mettono al servizio della collettività.

Il mio pensiero va a tutti loro e in particolare a chi, come in questo grave incidente, opera nel servizio dell’emergenza-urgenza per assicurare ai pazienti la tempestività del trasporto verso l’ospedale, mettendo al primo posto la vita degli altri, con grande dedizione, operando in condizioni spesso di estrema difficoltà”.

Giulia Grillo, ministro della Salute