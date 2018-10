Maltempo. Nove le vittime. Scuole chiuse in molte città, tra cui Roma, Napoli e Genova

Agenpress – Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l’Italia, si contano i danni provocati dal maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio ammonta a nove morti e un disperso. Le scuole resteranno chiuse in molte città, tra cui Roma, Napoli e Genova. Previsto un miglioramento in giornata, mentre mercoledì un’altra perturbazione raggiungerà il Paese. Allerta rossa fino alle 15 in Liguria, chiuso per mareggiata l’aeroporto di Genova.

Corniglia, nelle Cinque terre, è isolata a causa della chiusura delle due strade provinciali determinata dai danni causati dal maltempo. Chiuse le spiagge a Levanto. Danni ingenti anche a Monterosso, dove ieri notte il mare è entrato in un parcheggio e ha provocato il cedimento di una tubazione del gas.

Sono circa tremila le segnalazioni per distacchi di energia elettrica arrivate nella notte in Emilia-Romagna, soprattutto in collina e montagna, per rami caduti sui fili o altri danni da pioggia e vento. “L’Enel è al lavoro e in giornata dovrebbe ripristinare tutte le utenze. Diverse sono già state ricollegate e il dato ormai è quasi dimezzato”, spiega il direttore regionale della protezione civile Maurizio Mainetti. Tante anche le segnalazioni di alberi caduti, ma senza disagi gravi sulle strade.