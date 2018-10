Napoli (FI): “Tav? Quello del M5S è un attacco al nord, la Lega intervenga!

Agenpress. Osvaldo Napoli, deputato e capogruppo di FI al Comune di Torino, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Quello del M5S è un attacco al nord –ha affermato Napoli-. Di Maio, la Appendino e tutta questa gente ci devono spiegare come si possa fare un condono tombale ad Ischia e allo stesso tempo si possa dire no all’investimento per la Tav che è determinante per l’economia del Paese. Hanno detto no al tav, mettono in discussione il Terzo valico, la Pedemontana, la Asti-Cuneo, ditemi se non è un attacco al nord questo!

La Lega deve prendere una posizione netta, avere il coraggio di arrivare ad una situazione di chiarezza di cosa vuol fare degli investimenti al nord. Sono tutte cose che fanno parte del programma elettorale del Centrodestra quindi sono convinto che prima o poi Salvini interverrà in maniera molto chiara”.