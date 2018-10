Prestigiacomo (FI): Sud Italia, bene proposta Tajani per infrastrutture fisiche e digitali occasione di lavoro

Agenpress. Il Sud dimenticato da questo governo al punto che poi si è dovuto ricredere sia sulla Tap che sull’Ilva. Tuttavia non basta perché troppe ancora sono le carenze del nostro meridione e dunque è da sostenere la proposta fatta al Governo da Antonio Tajani per la creazione di un fondo straordinario per realizzare infrastrutture fisiche e digitali nel Sud Italia.

Ci sono fondi europei non utilizzati dalle regioni per circa 12 miliardi che potrebbero essere aumentati con l’aiuto della Banca Europea degli investimenti. Sarebbe l’occasione buona per dare lavoro a tanti giovani che sono costretti a lasciare i loro paesi per tentare fortuna altrove. Un modo per combattere la povertà se si pensa che il 47% dei nuclei beneficiari del reddito di inclusione risiede in Campania e Sicilia.

Così in una nota l’On.Stefania Prestigiacomo (FI).