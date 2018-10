Bellanova (PD): “Tu fai un terzo figlio e io ti dò la terra: allucinante ritorno al passato”

Agenpress. “Ma ci rendiamo conto? E’ un provvedimento allucinante: terra per le famiglie che mettono al mondo un terzo figlio, e solo per coppie sposate.

Smantellando quanto da noi previsto nel Decreto Mezzogiorno e soprattutto vanificando l’obiettivo prioritario di invogliare le nuove generazioni a considerare l’agricoltura di qualità uno dei segmenti in cui investire anche per tutelare e rigenerare il paesaggio. Non a caso abbiamo parlato e sostenuto la multifunzionalità in agricoltura.

Qui abbiamo tre esponenti di governo che intorno al tavolo, coordinati da un ministro reazionario come Fontana, sono riusciti a generare un mostro. Che non ha niente a che vedere né con le buone pratiche per lo sviluppo agricolo del Paese né con politiche di sostegno alla natalità e di cui oltretutto non riesco a capire la ratio: perché a chi vuole avere il terzo figlio sì e a chi ne vorrebbe avere magari un secondo no?

Sostenere la natalità significa investire in servizi ad hoc, continuare a potenziare il welfare territoriale ed aziendale e misure come i voucher baby sitting.

Significa implementare il patto con le donne per un’occupazione femminile di qualità perché non siano costrette a scegliere tra lavoro e maternità. Significa potenziare i congedi parentali.

Naturalmente di tutto questo nemmeno l’ombra perché quel che il Ministro Fontana ha in testa è uno dei peggiori rigurgiti del passato, quando le donne erano state definite le fattrici d’Italia.

Solo a pensarlo mette i brividi”.

Così la Senatrice Teresa Bellanova pochi minuti fa parlando con i giornalisti.