Brasile. Cesare Battisti non si trova. Bolsonaro aveva promesso di estradarlo in Italia

Agenpress – Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Pac che da anni si rifugia in Brasile, è irreperibile da giorni, secondo La Stampa.

“Era qui domenica, poi non l’ho visto più”, dicono i testimoni di Cananeia dove abita da aprile, sentiti dal quotidiano di Torino. Domenica scorsa l’ultra conservatore Jair Bolsonaro ha vinto le elezioni presidenziali promettendo all’Italia l’estradizione del latitante protetto in Brasile grazie alla clemenza concessa dall’ex presidente Lula da Silva. Secondo un vicino di casa “da lunedì non c’è nessuno in casa, la sua Prisma grigia è parcheggiata nel cortiletto, da fuori sembra tutto in ordine, come quando parte per le ferie. Mario racconta che ultimamente c’è stato molto movimento, c’era una coppia straniera con un bambino. Dalla descrizione dovrebbe essere Valentine, la figlia maggiore di Battisti, che oggi ha 33 anni e fino ad ora era venuta solo due volte a visitarlo in Brasile”.

“Al baretto dove compra le ricariche telefoniche almeno due volte a settimana non lo vedono da dieci giorni”, si legge ancora. Il direttore del tribunale di Cananeia Anderson Nascimento dice: “Il braccialetto elettronico è stato tolto in aprile, il mese dopo è caduto anche l’obbligo di firma una volta al mese” e “all’ambasciata italiana confermano che Battisti non può uscire dal Brasile, ma che è libero di circolare in tutto il Paese”.

Jair Bolsonaro aveva promesso in campagna elettorale di estradarlo in Italia. “Mostreremo al mondo il nostro totale ripudio e impegno nella lotta al terrorismo. Il Brasile merita rispetto!”.

Cesare Battisti, il 63enne ex membro dei Proletari armati per il comunismo, è stato condannato in Italia per quattro omicidi ed è latitante da 36 anni.

Lo scorso 25 aprile un giudice aveva revocato a Battisti le misure cautelari, liberandolo dalla cavigliera e permettendogli di muoversi nel paese. La decisione era stata presa dalla Corte suprema brasiliana (Stj), che aveva annullato una precedente sentenza, emanata quando a ottobre 2017 Battisti era stato arrestato al confine con la Bolivia con 25mila dollari in valuta estera con cui si apprestava a lasciare il paese.

Oltre alla cavigliera elettronica, a Battisti era stato vietato di uscire di casa dopo le 22 e di allontanarsi dal paesino di Cananeia, nello Stato di San Paolo, in cui vive. Il tribunale aveva ritenuto ragionevoli le argomentazioni dei legali dell’ex terrorista, secondo i quali le accuse erano state emanate in modo generico e senza elementi concreti.