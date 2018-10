Carcere minorile “Beccaria” Milano. Ancora gravi disordini. Detenuti in protesta per cibo e acqua fredda. Agente di Polizia Penitenziaria preso a morsi

Agenpress. Serata di follia, nella giornata di ieri, al Carcere minorile “Beccaria” di Milano dove detenuti hanno creato gravissimi disordini, arrecando danni ai beni dell’Amministrazione.

A darne notizia è Pasquale Baiano Coordinatore Nazionale Si.N.A.P.Pe per la Giustizia Minorile che, con profonda amarezza e rammarico, torna a rivendicare situazioni emergenziali presso l’Istituto milanese, già noto per pregresse e remote vicissitudini anche analoghe, in un padiglione detentivo ristrutturato di recente, dopo biblici anni di attesa.

Sembrerebbe che il grave episodio sia riconducibile al vitto e all’acqua fredda in capo alla popolazione detenuta, già presente da qualche settimana

Un agente di Polizia Penitenziaria -continua Baiano- veniva anche morso da un detenuto sul braccio, motivo per cui necessitava cure ed accertamenti presso un nosocomio locale.

Da tempo -lancia l’allarme il sindacalista senza mezzi toni- denunciamo situazioni che meritano e necessitano di interventi urgenti ed improcrastinabili, a tutela dei lavoratori e di tutta la collettività penitenziaria.

Non possiamo accettare questi teatri e rimanerne spettatori e vittime, le Istituzionali devono poter riparare in maniera seria ed efficiente.

Non arretreremo nella difesa e nella lotta, se serve scenderemo nuovamente in piazza a manifestare la nostra protesta, come già fatto nel mese di luglio 2017 dinanzi al Tribunale per I Minorenni del capoluogo lombardo.