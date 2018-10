Crippa: passi avanti al tavolo su IperDì e SuperDì. Azienda proceda con pagamento stipendi

Prossimo incontro al Ministero del Lavoro per avvio procedura CIG

Agenpress. Si è tenuto oggi presso il MiSE, il secondo incontro del tavolo di crisi del Gruppo Commercianti Associati General Market srl, proprietario della catena di supermercati IperDì e SuperDì.

Al tavolo, presieduto dal Sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega alle crisi aziendali Davide Crippa, hanno preso parte i sindacati e i vertici aziendali.

“Sono stati compiuti passi in avanti verso la soluzione della crisi aziendale – ha dichiarato Crippa – e lunedì prossimo è previsto uno specifico tavolo presso il Ministero del Lavoro, per avviare la procedura di cassa integrazione reintrodotta su proposta del Ministro Di Maio nel Decreto Emergenze attualmente in corso di conversione in Parlamento.

Ho chiesto, inoltre, all’azienda – ha aggiunto Crippa – di procedere al più presto al pagamento degli stipendi arretrati per tutti i lavoratori coinvolti nella vertenza, in particolare per quelli che non percepiscono retribuzioni dallo scorso mese di luglio e si trovano in serie difficoltà economiche”.