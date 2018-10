Emanuela Orlandi. Legale famiglia: “come mai le ossa sono riferite a Emanuela o Mirella?”

Agenpress – Dopo il ritrovamento di alcune ossa in un locale annesso alla sede della Nunziatura apostolica di via Po, a Roma, Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa a Roma nel 1983, ha affermato che verrà chiesto “alla Procura di Roma e alla Santa Sede in che modalità sono state trovate le ossa e come mai il loro ritrovamento è stato messo in relazione con la scomparsa di Emanuela Orlandi o Mirella Gregori. Il bollettino emesso ieri sera dalla Santa Sede fornisce poche informazioni”.

La scoperta che ha portato la Procura di Roma ha indagare per omicidio: i magistrati hanno disposto accertamenti tecnici per cercare di individuare a chi appartengano i resti umani e se siano compatibili con il Dna di Emanuela Orlandi o Mirella Gregori, le due minorenni scomparse a Roma nel 1983.