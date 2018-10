Il caso Verdiglione al gazebo del Partito Radicale

Agenpress. 73 anni, 25 chili persi in poche settimane di detenzione che hanno portato dal carcere a un ricovero ospedaliero in cui le sue condizioni stanno ancora peggiorando: questa la situazione del detenuto Armando Verdiglione che sarà al centro di un dibattito al gazebo del Partito Radicale in Piazza Cordusio a Milano alle 18 del primo novembre a cui seguirà un “microfono” aperto” per tutti coloro che vorranno parlare o leggere un breve testo poetico o in prosa.

Sotto la moderazione di Mauro Toffetti, Poeta e militante, Presidente di Opera Radicale, membro del direttivo dell’associazione Nessuno Tocchi Caino, iscritto al Partito Radicale interverranno: Emiliano Silvestri, Giornalista di Radio Radicale, Mariella Borraccino, Editor, e Direttore di ricerca della casa editrice Spirali, Enrico Ratti, Poeta, pittore, scrittore e giornalista; Annamaria Fontanabella, redattrice della Casa Editrice Spirali.

In tale occasione verrà annunciata una iniziativa di supporto allo sciopero della fame di Rita Bernardini per il dialogo col governo sulla situazione delle carceri che si avvia alle condizioni precedenti alla condanna per tortura inflitta allo stato italiano dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Perché il Partito Radicale pensa anche ma non solo ai detenuti “eccellenti”.