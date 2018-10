M5S. De Falco. Di Maio mi ha chiesto di non far cadere il governo. Ci sono questioni aperte

Agenpress – “Sarebbe sbagliato, come è sbagliato dirci che se votiamo contro è tradimento. Cosa ho tradito? Il programma? Il contratto? La Costituzione? La verità è che ci sono tante questioni aperte nel M5S, Tap, Tav, manovra, fisco… E credete davvero che il governo cada per colpa mia?”.

Lo dice – intervistato da Stampa e Corriere della Sera – il senatore M5S Gregorio De Falco, tra i più critici sul decreto sicurezza. De Falco dice di aver sentito Di Maio “via messaggio qualche giorno fa”, “è stato cordiale e amichevole come al solito. Mi ha chiesto di non far cadere il governo”.

“Qui non mi stanno contestando il merito, bensì il fatto che io stia parlando. Ma non mi pare fosse scritto da nessuna parte che sarebbe stato proibito parlare. Anzi, quando mi chiesero di candidarmi mi assicurarono che avrei avuto massima libertà”.

De Falco dice di non essere deluso, e “non me ne vado. Resto nel M5S come resto nella Marina militare, avendo sempre come bussola la Costituzione. Se mi cacciano dirò quello che ho fatto e il motivo per cui sono stato mandato via”.

Quanto agli alleati di governo dice: “io ho sostenuto il governo con Salvini. Ma noi al 32% dovevamo essere l’azionista di maggioranza. Invece si è capovolta la realtà dei numeri”. Oggi ci sarà l’assemblea congiunta, “ci hanno assicurato che non sarà un processo, ma non me ne frega nulla”.