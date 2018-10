Medicina Generale, continua il confronto al ministero

Agenpress. Prosegue in questi giorni il lavoro del ministero della Salute sul provvedimento finalizzato al superamento della criticità rappresentata dalle migliaia di medici in servizio senza titoli nei settori della Medicina generale. Come da programma, il ministro Giulia Grillo, i dirigenti del ministero e i tecnici stanno ascoltando le varie proposte e migliorie che giungono dalle diverse organizzazioni sindacali, e si sottolinea che al momento non c’è una versione definitiva del testo.

È dunque prematuro comunicare dettagli, proposte e misure che non hanno ancora trovato un definitivo inquadramento nel provvedimento.

Nelle prossime settimane sarà pronto un testo che integrerà tutte le proposte e le osservazioni recepibili nell’interesse del Servizio sanitario nazionale per superare distorsioni e paradossi accumulati nel corso dei decenni.