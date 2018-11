AIGA: “Netta contrarietà alla paventata riforma sulla sospensione della prescrizione”

Agenpress. L’Associazione Italiana Giovani Avvocati esprime la propria netta contrarietà alla paventata riforma sulla sospensione della prescrizione che dovrebbe rientrare nel testo del disegno di legge c.d. “spazzacorrotti”.

L’annuncio formulato dal Ministro Bonafede sulla riforma della prescrizione, già criticata dai giovani avvocati durante un incontro privato con l’attuale Guardasigilli prima della sua nomina al dicastero di giustizia, ha messo tutta l’avvocatura sulla difensiva e sta diffondendo un forte sentimento di preoccupazione per un progressivo deperimento dei valori che stanno alla base del nostro Stato di diritto.

Non è intaccando principi costituzionali, come la ragionevole durata del processo, che si renderà migliore la macchina della giustizia e certa la pena.

Secondo il Presidente dell’AIGA, l’avvocato Alberto Vermiglio, “il cittadino indagato e imputato, così come la persona offesa, ha diritto di sapere che l’esito del procedimento penale avverrà in un tempo preventivamente stabilito dall’ordinamento stesso che non può, evidentemente, essere subordinato alle lungaggini e carenze del singolo ufficio giudiziario. Anzi, viceversa, la prescrizione costituisce un naturale pungolo affinché sia assicurata la speditezza del processo, risponde anche al principio che, trascorso lungo tempo, vede ridursi l’interesse sociale all’accertamento del reato, e garantisce, per tutti le parti coinvolte, un possibile diritto all’oblio”.

AIGA auspica che il confronto parlamentare porti ad un deciso cambio di rotta affinchè venga garantito il diritto alla ragionevole durata del processo senza intaccare la prescrizione tout court, ma attraverso maggiori investimenti nel settore giustizia ed immaginando una nuova forma di responsabilizzazione della magistratura.