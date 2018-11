Alitalia. Ferrovie dello Stato, EasyJet e Delta hanno presentato le loro offerte

Agenpress – Tre le proposte pervenute ai commissari di Alitalia. Quella di Ferrovie dello Stato, di Delta e quella di EasyJet. “EasyJet ha ribadito oggi la propria manifestazione di interesse per una Alitalia ristrutturata. Tale manifestazione di interesse, in linea con i termini del processo di vendita avviato dal nuovo governo, è coerente con l’attuale strategia di easyJet per l’Italia. Data la natura del processo il contenuto della manifestazione di interesse è soggetto a vincoli di riservatezza. In questa fase non vi è certezza che l’operazione sarà finalizzata e easyJet fornirà ulteriori aggiornamenti se e quando lo riterrà opportuno”.

Lufthansa invece fino a questo momento resta sulle posizioni di pochi giorni fa: “Il mercato italiano – spiega una nota della compagnia – è molto importante per noi e come è noto, abbiamo già espresso il nostro interesse per una Alitalia ristrutturata, diversi mesi fa. Ma ribadiamo che non investiremo nella società se questa sarà partecipata dal governo italiano o da una azienda di Stato. Possiamo comunque immaginare di avere in futuro un accordo commerciale”.

Nei prossimi giorni, i commissari provvederanno a esaminare in dettaglio la documentazione ricevuta e successivamente a trasmettere le proprie determinazioni al ministero dello Sviluppo Economico.

La busta più importante e più attesa delle tre arrivate al notaio Nicola Atlante ha per mittente Ferrovie dello Stato, che martedì ha avuto il via libera del cda a farsi avanti con l’offerta per l’acquisto dei rami d’azienda di Alitalia-Sai e Alitalia Cityliner. L’offerta stabilisce che venga fatto un piano industriale nel corso di una “confirmatory due diligence”, condizione essenziale dell’operazione per individuare soggetti privati e istituzionali interessati. Contemporaneamente Fs si riserva di costituire una società anche con la compartecipazione di un primario vettore aereo. Per tutelarsi, tuttavia, le Ferrovie avrebbero indicato che, qualora non si configurasse questo disegno, l’offerta decadrebbe.

Resta della partita, inoltre, EasyJet, in campo per la compagnia italiana fin dalla prima offerta dell’ottobre dello scorso anno. Oggi la low cost inglese EasyJet ha ribadito “la propria manifestazione di interesse per una Alitalia ristrutturata”. E’ la seconda offerta vincolante, un’offerta che, spiega la compagnia, è “in linea con i termini del processo di vendita avviato dal nuovo esecutivo, è coerente con l’attuale strategia di easyJet per l’Italia”.

La terza manifestazione di interesse è dell’americana Delta. Esce di scena invece Lufthansa, che poche ore priva aveva chiarito di non essere interessata “ad essere co-investitore con il governo in una compagnia che ha bisogno di essere ristrutturata”.

Ora inizia la fase più difficile: costituire il progetto del governo, ovvero una newco con una dotazione di almeno 2 miliardi in cui far confluire, insieme a Fs altri partner istituzionali e un partner del settore. Restano tuttavia, alcuni nodi. Tra le possibili società pubbliche da coinvolgere si sono già sfilate Leonardo ed Eni e su Cdp c’è la contrarietà della Fondazioni. C’è poi tutta la questione della restituzione del prestito ponte, considerata prioritaria per il ministro dell’economia Giovanni Tria. Sul ruolo di Fs è comunque fiducioso il ministro delle infrastrutture e trasporti Toninelli, mentre il ministro dello sviluppo Di Maio assicura che con l’offerta di Fs inizia un “grande cambiamento” per Alitalia. Tria ribadisce l’indipendenza della società e del suo cda. Ma la gestione del governo solleva qualche preoccupazione.