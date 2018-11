Duello Visco-Tria sullo spread

Agenpress. Il governatore di Bankitalia, Visco, mette in guardia: “La crescita nel 2019 sarà lontana dalle previsioni del governo”. E denuncia le gravi conseguenze che derivano dall’aumento dello spread sui titoli pubblici.

Ma il ministro Tria prova a rassicurare: “Il differenziale Bund-Btp non riflette i fondamentali dell’economia”. In questo clima da duello, il presidente della Repubblica ha dato il via libera alla manovra non senza preoccupazione: si augura che il dibattito in Parlamento non rappresenti la pietra tombale del dialogo con l’Europa, ma sia invece l’occasione per rasserenare risparmiatori e mercati.