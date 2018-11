Ing cede leasing immobiliari italiani a Goldman Sachs

Agenpress. La banca olandese Ing Groep ha intenzione di cedere il proprio portafoglio di leasing immobiliare italiano, proseguendo il taglio delle attività di questo settore al di fuori del mercato casalingo. Secondo Reuters, il compratore sarebbe l’americana Goldman Sachs. La vendita riguarda un portafoglio di contratti di leasing immobiliare, sia in bonus sia non performing.

L’operazione, secondo quanto scritto in una lettera inviata dalla banca ai sindacati, dovrebbe essere siglata dalle due parti a inizio dicembre, per poi essere portata a termine nel primo trimestre 2019. La vendita comporterebbe una riduzione del personale quantificata in 31 unità. Dopo aver valutato alcune offerte, la scelta di Ing è ricaduta su Goldman Sachs, partner in Italia della Finanziaria Internazionale.

Nel 2006 Ing aveva quantificato il portafoglio di leasing immobiliari in 2,5 miliardi di euro, la migliore performance tra le sedi locali della banca. Già nel 2013 era iniziata la dismissione di parte del portafoglio, a causa di una diminuzione dei rendimenti.