Luigi Di Maio agli industriali: “C’è stato un malinteso sulla Tav”

Agenpress. Nella Torino che ha appena votato in Consiglio la mozione No Tav, il vicepremier Di Maio è andato ieri al contrattacco degli industriali favorevoli all’Alta velocità, che hanno dato vita a una protesta clamorosa: “C’è stato un malinteso”, ha detto cercando di placare gli animi. “Nessuno vuole togliere soldi a Torino, ma non si fanno le opere per spendere”.

Un tentativo per arrivare alla medesima conclusione dando la sponda alla sindaca Appendino: “Vogliamo recuperare soldi da spendere altrove, dove più serve”. Telegrafica la risposta del presidente del Piemonte, Chiamparino: “Propaganda da quattro soldi, i fondi stanziati per la Tav non sono spostabili altrove”.