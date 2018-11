“Marcia delle donne”. Dipendenti di Google protestano contro i casi di molestie sessuali nell’azienda

Agenpress. In varie parti del mondo centinaia di lavoratrici e lavoratori dell’azienda di Mountain View stanno organizzando una “Marcia delle Donne” per protestare contro le recenti rivelazioni del New York Time, secondo il quale Google avrebbe coperto alcuni suoi dirigenti coinvolti in casi di molestie sessuali.

Il quotidiano newyorkese ha pubblicato un articolo che coinvolgerebbe il creatore di Android, Andy Rubin, a cui Google avrebbe accordato una buonuscita di 90 milioni di dollari, nel 2014, dopo che era stato accusato di aver costretto un’impiegata a fare sesso orale. Nei casi di molestie sessuali è coinvolto anche l’ex direttore di Google X, Richard DeVaul.

Un gruppo di ingegneri donne ha raccolto l’idea, lanciata in un forum interno della società, di organizzare una marcia di protesta. Tra le richieste, quella di abolire il ricorso obbligatorio all’arbitrato, che eviterebbe la denuncia penale.