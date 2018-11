On. Antonio Martino (FI): Muos, battaglia dei No del Movimento in danno di Economia e Sicurezza

Agenpresds. Il Muos di Niscemi è finito nel mirino dei 5 stelle che intendono smantellarlo nel nome di una promessa elettorale da onorare. Una battaglia portata avanti dal deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana Giampiero Trizzino che ha preannunciato il prossimo diktat di Di Maio sull’argomento.

Il Muos è un megaradar satellitare istallato dagli Stati Uniti in Sicilia in base ad accordi bilaterali. Naturalmente il suo smantellamento avrebbe ripercussioni economiche e politiche non indifferenti oltre a far abbassare la sicurezza del nostro Paese. Ma questo poca importa per il partito del No.

Così Antonio Martino deputato di Forza Italia, nonché responsabile regionale in Abruzzo per l’organizzazione degli Azzurri.