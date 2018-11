Proteste assoluzione Asia Bibi. Meloni: “Basta perdere tempo con chi deve ancora uscire dal medioevo”

Agenpress. Proteste in Pakistan contro l’assoluzione della donna cristiana Asia Bibi per il reato di “blasfemia”: gli islamisti vorrebbero la pena di morte di questa donna, già rimasta in carcere molti anni, colpevole, a loro dire, di avere “insultato Maometto”.

Quanto dobbiamo ancora sopportare queste forme di inciviltà e questo fanatismo? La pena di morte per blasfemia (che per questa gente vuol dire qualsiasi cosa), per apostasia (compreso chi si converte al cristianesimo), per adulterio, omosessualità, stregoneria (vai a capire cos’è), è prevista in moltissimi stati musulmani, come Pakistan, Arabia saudita e Qatar che qualcuno considera “Stati amici e moderati”.

Gli stessi che finanziano le moschee e fanno proselitismo a casa nostra. Basta perdere tempo con chi deve ancora uscire dal medioevo.

E’ quanto dichiara in una nota Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia.