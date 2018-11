Ricorrenza 25 aprile. Acerbo (PRC): “E’ divisivo solo per i fascisti. Giorgia Meloni indecente”

Agenpress. «Il 25 aprile si festeggia la Liberazione dal nazifascismo, il 2 giugno la nascita della Repubblica. Queste due ricorrenze possono essere considerate divisive solo per fascisti e monarchici.

La proposta della Meloni è indecente e offende la memoria di decine di migliaia di antifascisti e partigiani caduti nella lotta per la libertà e tutte le vittime dello sterminio e della guerra scatenati dal nazifascismo.

La proposta è tragicamente ridicola: è come se in Francia si mettessero in discussione il 14 luglio e la Marsigliese come divisive. Evidentemente la Meloni dopo aver fatto carriera al seguito del postfascista Fini ed essere poi passata armi e bagagli con Berlusconi da un po’ di tempo è costretta a competere in neofascismo con Salvini e Casapound».