Scilipoti Isgrò (F.I.): “Salvini sia leale con Forza Italia, rispetti i patti elettorali”

Agenpress. “Secondo l’ Istat, nel mese di Settembre 2018, in Italia il tasso di disoccupazione è salito dello 0, 3 per cento rispetto ad Agosto e, sempre rispetto ad Agosto, vi è stato un calo di occupati pari a 34.000 unità.

Tutti gli indicatori economici dicono che il Paese è a rischio, come lo sono i risparmi degli italiani, ma il governo Cinque Stelle- Lega fa finta di nulla e sfida l’ evidenza, con arroganza ed incompetenza.

Ancora una volta invitiamo il leader della Lega, Matteo Salvini a cambiare rotta, rispettando quelli che erano gli accordi elettorali che, almeno sin qui, non sono stati rispettati. Salvini, dunque, sia leale con Forza Italia e col Presidente Silvio Berlusconi, mantenendo fede a quanto pattuito in campagna elettorale.

Ricordiamo a Matteo Salvini che, quando la Lega era al 4 per cento, Forza Italia ed il Presidente Silvio Berlusconi sono sempre stati corretti e leali con lui. Forza Italia ha una sua storia, una tradizione ed un’identità che non possono essere snaturate e, detto con fierezza, non può morire leghista. Ancora una volta invitiamo Salvini a rispettare lealmente il programma elettorale e gli accordi elettorali”: lo dichiara in una nota il senatore Domenico Scilipoti Isgrò, di Forza Italia, Presidente di Unione Cristiana.