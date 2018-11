Tav. Napoli (Fi): “Di Maio non ha la minima idea di cosa parla, com’è sua abitudine”

Agenpress. Il ministro Di Maio non ha la minima idea di cosa parla, com’è sua abitudine. Seguo il problema Tav da ben 27 anni e non ho mai visto un ministro ed una forza politica, come i cinquestelle, parlare a vanvera, senza conoscere minimamente l’argomento. Pretendere di usare i soldi della Tav per la linea 2 della metropolitana di Torino è un’ulteriore presa in giro per i torinesi e per il Piemonte.

Non c’è mai stato bisogno di usare i soldi della Tav per fare la metro. In questo modo mette ancor di più in difficoltà l’Appendino, in quanto mette a nudo che il sindaco di Torino e la sua giunta, in due anni e mezzo, non sono riusciti a fare nemmeno il progetto preliminare della metro 2. Davanti ad un dilettantismo di questo livello non vedo un futuro per il nostro Paese e il blocco dei lavori della Tav a Torino serve solo per salvare una maggioranza ormai spaccata.

È scandaloso che Di Maio e Toninelli assecondino i centri sociali, in modo particolare Askatasuna, espressione di azioni violente e ripetute aggressioni contro le forze dell’ordine. Una maggioranza come questa gialloverde non può avere molta strada da percorrere. I nodi, a cominciare dalla Tav, stanno venendo al pettine”.

Lo scrive in una nota il capo gruppo a Torino e deputato membro del direttivo di Forza Italia, Osvaldo Napoli.