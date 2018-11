Agcom: approvate nuove norme per recesso da utenze

Agenpress. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato le nuove “Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione”.

“Bene, ma quello che serve è l’abolizione delle spese di recesso” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Chiediamo al Parlamento di varare al più presto una nuova legge annuale sulla concorrenza, dopo la legge farsa n. 124 dello scorso anno” prosegue Dona.

“Fino a che le vecchie penali, abolite ufficialmente dalla porta con la prima lenzuolata Bersani, ma rientrate subito dalla finestra sotto forma di spese giustificate, anche se ora commisurate al valore del contratto e ai costi sostenuti dall’azienda, non saranno abolite del tutto, come per i mutui, non avremo mai vera concorrenza, dato che il consumatore non potrà essere veramente libero di scegliere l’operatore più conveniente. La mobilità dei fattori è il presupposto della concorrenza stessa” conclude Dona.