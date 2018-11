Librandi (Pd): Reddito di cittadinanza, brutta scopiazzatura di quello in Germania

Agenpress. I provvedimenti varati da questo governo con la legge di bilancio non risolvono certamente il problema dell’occupazione. Basti pensare al reddito di cittadinanza fatto da persone che non hanno mai lavorato e che hanno l’arroganza di sedersi sulla poltrona di Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico distruggendo tutti i sacrifici che imprenditori e lavoratori hanno fatto in tutti questi anni facendo sì che l’Italia fosse tra le prime tre potenze industriali in Europa.

Il reddito di cittadinanza è una brutta scopiazzatura di quello attuato in Germania con la grande differenza che nel progetto di Schroeder loro hanno creato prima le condizioni per il lavoro, dunque tutto si può fare purché ci sia il lavoro.

Di Maio dovrebbe avere l’umiltà di dire “non sono in grado” e farsi da parte. Sull’altro provvedimento della manovra che riguarda le pensioni basta fare un conto. Ognuno di quelli che andrà a quota 100 perderà centomila euro e non credo che sia una mossa giusta. E’ un governo questo che spara numeri a caso ma la matematica non si piega alle loro bugie.

Nei sondaggi stanno perdendo terreno 5 stelle e il Pd è in leggera risalita. Vuol dire che i cittadini stanno aprendo gli occhi e mi auguro che diano una mano a quei politici che come noi lavorano e sudano per un Paese migliore.

Così l’On. Gianfranco Librandi (Pd) intervenendo al TGCom24.